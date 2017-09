Papa Wemba est décédé

Radio Okapi - 24 avril 2016



Le chanteur Papa Wemba à Kinshasa | Agrandir

Le chanteur congolais Papa Wemba est décédé ce dimanche 24 avril à Abidjan en Côte d’Ivoire où il participait au Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (Femua). Il s’est écroulé sur scène alors qu’il se produisait. Henri Noel Mbuta Vokia, son attaché de presse l’a annoncé à Radio Okapi.

« Vers 5h10, heure d’Abidjan, Papa Wemba a été annoncé pour monter sur le podium. Il a chanté la première et la deuxième chanson. Alors qu’il chantait la troisième chanson, il s’est écroulé. Je suivais le concert en direct à la télévision. J’ai vu les danseuses entourer Papa Wemba. J’ai cru que c’était un scénario du concert. Mais ensuite je vois surgir sur le podium les gens de la Croix-Rouge ivoirienne. Tout d’un coup on a coupé le signal de la télévision ivoirienne. J’ai tenté de parler d’appeler le manager de Papa Wemba à l’étranger, Cornelie. Il me dit que Papa Wemba est tombé en plein concert. On l’a acheminé à l’hôpital. Je rappelle dix minutes après, on me dit qu’il est aux soins intensifs. J’appelle trente minutes après, Cornelie me dit que Papa Wemba a rendu l’âme », raconte Mbuta Vokia.

Musicien à succès, Papa Wemba, né Jules Shungu Wembadio, est l’une desplus grandes figures de la musique congolaise.