CAN 2019 : la RDC battue et éliminée par Madagascar

Radio Okapi - 19 juillet 2019



Les Léopards de la RDC, éliminés par les Barea de Madagascar, dimanche 7 juillet 2019, au stade Alexandrie (Egypte), en 1/8 de finale de la CAN 2019. Radio Okapi/Ph. Nana Mbala. |

Les Léopards ont été battus et éliminés en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)-Egypte 2019 par les Barea de Madagascar, aux tirs aux buts (4-2), après un nul (2-2), en prolongation dimanche 7 juillet au stade Alexandrie.

Alors qu'on joue la 9e minute, Ibrahim Amada reprend le ballon d'une frappe limpide, en pleine lucarne qui trompe Ley Matampi. 1-0, pour le plaisir des 500 malgaches venus dans la matinée et leur président de la République, Andry Rajoelina en tribunes.

Onze minutes plus tard, les Barea perdent le ballon au milieu de terrain. Glody Ngonda se projette vite vers l'avant et envoi un excellent centre dans la surface, Cédric Bakambu coupe parfaitement la trajectoire et signe l'égalisation (1-1, 20').

Les hommes de Florent Ibenge reviennent dans le match, mais ne trouvent toujours le filet. Chancel Mbemba seul au second poteau, voit son tir au-dessus de la cage malgache.

Au retour des vestiaires, Florent Ibenge change de système. Il fait jouer le 4-3-3 en lieu et place de 4-4-2. Il procède même au premier changement. Meschak Elia remplace Wilfried Moke (46'), puis Mulumbu cède la place pour Merveille Bope (66') et Chadrack Akolo pour Yannick Bolasie (69').

Ils font pression sur la défense malgache, mais celle-ci est bien regroupée.

Les Malgaches reprennent à nouveau l'avantage. Faneva Andriatsima, oublié au second pour le 2-1 (77'). Alors qu'on joue les derniers instants du match, sur un corner, Meschak Elia trouva Chancel Mbemba qui donna l'egalisation aux siens (2-2, 90') et place aux prolongations.

Les Congolais se sont à nouveau procurer des occasions de but, sans pourtant les concrétiser.

Encore Meschak Elia, en corner qui trouva Chancel Mbemba repris de la tête, mais le gardien malgache Melvin Adrien s'interpose (100'), puis quatre minutes après un autre arrêt d'Adrien face à Cédric Bakambu.

Le marquoir indique 2-2 et place aux séances de tirs aux buts: les malgaches réussissent leurs 4 tirs. Marcel Tisserand et Yannick Bolasie échouent.

4-2, la RDC est éliminée et Madagascar jouera les quarts de finale jeudi au Caire contre le gagnant du match Ghana -Tunisie de lundi.