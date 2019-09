Florent Ibenge démissionne des Léopards

Radio Okapi - 7 août 2019



Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Florent Ibenge, en train de signer dans le livre d'or du collège Boboto jeudi 24 mars 2016. Photo Fecofa/ Angengwa Agbeme. |

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football de la RDC, Florent Ibenge, a présenté sa démission au président de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), mercredi 7 août, au siège de l'instance nationale de football.

Dans sa déclaration de démission devant la presse, Florent Ibenge a remercié tous ses collaborateurs l'As Vita Club qui lui ont « permis d’intégrer la sélection nationale».

« Quand je suis arrivé à la tête de l'équipe nationale, c'est grâce aux résultats de Vita Club », a précisé le technicien congolais.

Florent Ibenge affirme par ailleurs avoir volontiers rendu le tablier, sans aucune pression. « Ceux qui me connaissent, je leur avais déjà dit que c'était ma dernière CAN, quel que soit le résultat. Mais, je reste toujours à la disposition de l'équipe. Car le président (de la FECOFA) m'a aussi proposé d'autres postes, on va regarder ça tranquillement. Le plus important est que la RDC gagne et restera dans mon cœur », a-t-il affirmé à la presse.

En poste depuis décembre 2014, Florent Ibenge avait terminé en 3e position de la CAN 2015 avec les Léopards. Il avait aussi remporté le CHAN 2016 avec la sélection des Léopards qui jouent uniquement sur le continent africain.