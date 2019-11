Ces joueurs qui ont fait exploser leur valeur marchande

Les jeunes joueurs à fort potentiel ont l’avantage d’augmenter, très rapidement, leur valeur marchande en réalisant de belles saisons, notamment du côté des statistiques. Ainsi, en un an, les cotes de Jadon Sancho, Frenkie de Jong, Kai Havertz ou encore Nicolas Pépé ont clairement explosé, pour le plus grand bonheur de leur club.

« Explosion fulgurante », voilà deux mots qui collent à la perfection à Jadon Sancho. L’ailier du Borussia Dortmund, arrivé à l’été 2018 en provenance de Manchester City pour une quinzaine de millions d’euros, a explosé en Allemagne, sous les couleurs du BvB. Lancé dans le grand bain par Lucien Favre, le jeune britannique de 19 ans a inscrit 13 buts et délivré 19 passes décisives en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Un bilan plus qu’impressionnant pour une première saison, à tel point que sa valeur a augmenté de 85 millions d’euros en un an, passant de 15M à 100 millions d’euros, selon les chiffres de Bwin.

Dans le même temps, Frenkie de Jong s’est révélé aux yeux de l’Europe avec la formidable équipe de l’Ajax Amsterdam. Le milieu de terrain de 21 ans, véritable maitre à jouer des Ajacides, est passé de 7 millions à 85 millions (soit +78 millions) et a signé, dès le mois de janvier, au FC Barcelone avant d’être prêté six mois à l’Ajax, pour qu’il termine la saison et profiter d’un certains temps de jeu. Ses premiers pas au Barça se passant à la perfection et le Batave s’inscrit, déjà, comme l’un des futurs meilleurs relayeurs du monde grâce à sa technique, son Q.I football et sa lecture de jeu.

Connu par de nombreux observateurs depuis l’année 2017-2018, Kai Havertz a franchi un cap l’an passé avec le Bayer Leverkusen. Le jeune milieu offensif allemand, âgé de seulement 20 ans, a inscrit 20 buts et délivré 7 passes décisives en 42 matchs, toutes compétitions confondues. International allemand depuis septembre 2018, avec 7 sélections et 1 but, le natif d’Aachen, qui mesure tout de même 1m89, est le grand espoir du football allemand ces prochaines années. Il devrait rapidement rejoindre un club plus huppé, tel que le Bayern Munich ou Manchester City, des clubs capables de l’intégrer rapidement à leur effectif. Aujourd’hui, le prix d’un transfert d’Havertz est de 90millions d’euros, contre 28 millions d’euros en juillet 2018.

Enfin, que dire de Nicolas Pépé. S’il est un peu plus âgé que les joueurs précédemment cités, l’ailier de 24 ans a brillé l’an passé avec le Lille OSC, à tel point qu’il a porté le club nordiste à la deuxième place du championnat. Cet été, l’Ivoirien a été transféré à Arsenal pour 80 millions d’euros, un montant faramineux pour le championnat de France. Le prix payé par les Gunners est, toutefois, supérieur à la valeur marchande du joueur, estimée à 65 millions d’euros cet été, contre 10 millions d’euros il y a encore un an. D’autres joueurs méritent d’être cités, à l’image d’Alexander Trent-Arnold, Joao Felix, Kylian Mbappé, Luka Jovic ou encore Raheem Sterling.