Fally Ipupa à ceux qui ont assisté à son concert : « Votre détermination, votre amour ont permis de réécrire une nouvelle histoire »

Radio Okapi - 29 février 2020



L?artiste musicien congolais, Fally Ipupa devant la rédaction de Radio Okapi à Kinshasa, le 02/06/2016. Photo/ John Bompengo | Agrandir

« Merci aux 20000 personnes qui ont rendu cette soirée inoubliable. Votre détermination, votre courage, votre amour ont permis de réécrire une nouvelle histoire », écrit ce samedi 29 février la star congolaise Fally Ipupa sur son compte Twitter après son concert du vendredi 28 février dans la salle de spectacle AccorHotels Arena de Paris.

Certaines personnes n’ont pas assisté à ce concert, à cause des incidents qui ont été enregistrés aux abords de la Gare de Lyon, non loin de la salle de concert où s’est produit la star congolaise Fally Ipupa.

« Mes regrets les plus sincères à tous ceux qui n’ont pas pu accéder à la salle, ce n’est que partie remise je vous aime », encourage Fally Ipupa.

Appel au dialogue

Paul Ngoie Le Perc, artiste musicien et percussionniste et coordonnateur du Collectif des artistes et des culturels se dit satisfait de cette production de Fally Ipupa. Il plaide pour un dialogue entre artistes musiciens et combattants congolais pour la promotion de la culture congolaise.

Il regrette aussi les échauffourées ayant opposant des opposants à ce concert aux forces de l’ordre.

Quelques Congolais de la diaspora qui s’identifient comme des « combattants » ont provoqué des incidents avant la production.

Ce concert de Fally Ipupa intervient, plus ou moins, 10 ans après l’interdiction des productions scéniques des artistes musiciens congolais en Europe et en Afrique du sud.

Vous pouvez écouter Paul Ngoie Le Perc dans cet extrait :