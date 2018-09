Bemba a pris l'option de « donner une chance à la Cour constitutionnelle de montrer son indépendance » (Djoli)

Radio Okapi - 27 août 2018 04:00



Jacques Djoli. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo | Agrandir

Jacques Djoli, inspecteur général du MLC, a indiqué ce lundi 27 août que Jean-Pierre Bemba dont la candidature à l’élection présidentielle a été jugée irrecevable a décidé de déposer son recours devant la Cour constitutionnelle pour que celle-ci fasse preuve de son indépendance.

« Après évaluation, le président national, Jean-Pierre Bemba tout en comprenant le sentiment de dégoût et de désespoir de la population, a, en tant que légaliste pris l’option de donner une chance à la plus haute juridiction du pays de montrer son indépendance et sa capacité de se soustraire des contingences politiques. Mai pour éviter de donner des arguments ou prétextes aux uns et aux autres au courant de la journée d’aujourd’hui, l’équipe d’avocats du MLC va pouvoir déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle », a déclaré Jacques Djoli.

Il espère que la Cour constitutionnelle pourra rendre son verdict en toute indépendance.

« Le président Jean-Pierre Bemba a eu à trancher entre une tendance majoritaire du parti qui estimait que compte tenu des précédents de la Cour constitutionnelle, il n’était pas nécessaire de déposer un recours. Mais le président Bemba a fait confiance aux institutions comme il a fait confiance en la CENI et croit que, les juges de la Cour, vont s’extraire des contingences politiques et rendre la justice au nom du peuple congolais », a indiqué M. Djoli.

La candidature de Jean-Pierre Bemba Gombo à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018 en RDC a été déclarée irrecevable par la CENI à la suite de sa condamnation à un an de prison et à un paiement de 30 000 euros d’amende par la Cour pénale internationale pour subornation des témoins.