Vital Kamerhe placé sous mandat d'arrêt provisoire

Radio Okapi - 9 avril 2020



Vital Kamerhe lors d?une interview au centre Interdiocésain à Kinshasa, le 24/01/2017. Radio Okapi/Ph. John Bompengo | Agrandir

Le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Vital Kamerhe, est placé sous mandat d’arrêt provisoire depuis mercredi 8 avril. Il a été entendu à l’office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, dans le cadre des enquêtes sur l'exécution du programme d'urgence du Chef de l’Etat. Le parquet cherchait à obtenir de lui des renseignements sur son rôle dans la passation des marchés, la procédure, le décaissement des fonds affectés aux travaux des sauts-de-mouton et des logements sociaux. Il a été conduit depuis mercredi soir à la prison centrale de Makala à Kinshasa.

Comment analyser cette action de la justice congolaise?

Invités

Me Georges Kapiamba, Avocat et Président de l’ONG Association congolaise pour l’accès à la justice (Acaj).

Charles Mushizi, avocat au barreau de Kinshasa/Matete.

Professeur Bob Kabamba, Professeur à l’Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la Cellule d’appui politologique en Afrique centrale.