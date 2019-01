Martin Fayulu appelle la CENI à ne pas travestir la vérité des urnes

Radio Okapi - 9 janvier 2019

« Les résultats électoraux ne se négocient pas », a déclaré mardi 8 janvier Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle 2018. Lors d’un point de presse à Kinshasa, il a appelé la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à publier les résultats tels qu’affichés dans les bureaux de vote.

« Nous mettons en garde la CENI contre toute tentative de travestir la vérité des urnes, appelons la CENI à publier dans les plus brefs délais les résultats de l’élection présidentielle », a affirmé Martin Fayulu qui s’exprimait au nom de sept candidats à l’élection présidentielle dont lui-même.

Il a ainsi invité la CENI à ne proclamer élu que le candidat qui a recueilli véritablement le plus des suffrages exprimés par le peuple congolais, tels qu’affichés dans les bureaux de vote.

Your browser does not support the audio element.

Les résultats provisoires de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo pourraient être annoncés d'ici « 24 à 48 heures », a indiqué mardi soir à l’AFP le président de la CENI, Corneille Nangaa, après avoir annoncé le début de ses délibérations.

« C'est un travail colossal qui ne peut pas se terminer en quelques heures (…) La CENI compte consacrer entre 24 et 48 heures à ce travail. C'est à l'issue de ce délai que la CENI va programmer la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle », a-t-il poursuivi.