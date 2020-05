Vital Kamerhe sous mandat d'arrêt provisoire, Lamuka appelle à la prudence

Radio Okapi - 9 avril 2020



Vue du palais de Justice à Kinshasa, le 25/02/2020. Radio Okapi/Photo John Bompengo | Agrandir

La plateforme politique d’opposition Lamuka a appelé jeudi 9 avril les acteurs politiques congolais à la prudence, en attendant le verdict final dans l’affaire du programme de 100 jours impliquant Vital Kamerhe, Directeur de cabinet du Chef de l’Etat. Ce dernier a été placé sous mandat d’arrêt provisoire pour son rôle dans le financement et procédure de passation des marchés liés à ce programme.

Blanchard Mongomba, l'un des cadres de la formation politique Nouvel Elan, membre de Lamuka, demande à la justice de travailler en toute indépendance pour que les personnes impliquées dans ce dossier soient traduites devant les cours et tribunaux.

« La procédure n’est qu’à son étape préliminaire. Nous faisons remarquer deux choses : il y a eu soupçon de détournement au niveau de la présidence de la République. Il y a un sérieux problème de gouvernance au niveau de ses animateurs. Deuxièmement, nous pensons que Kamerhe est un exécutant. Il ne peut pas agir seul. Certainement, il y a d’autres noms qui sont cachés », pense Blanchard Mongomba.