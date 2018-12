Election présidentielle: Vital Kamerhe se désiste en faveur de Félix Tshisekedi

Radio Okapi/RFI - 24 novembre 2018



Felix Tshisekedi et Vital Kamerhe à Nairobi (Kenya) le 23 novembre où ils ont scellé une alliance pour dix ans. © Reuters/Baz Ratner | Agrandir

L'ancien président de l'Assemblée nationale de République démocratique du Congo (RDC) Vital Kamerhe a annoncé vendredi se désister de la course à l'élection présidentielle du 23 décembre pour former "un ticket" avec un des autres poids-lourds de l'opposition Félix Tshisekedi.

"J'ai pris la décision d'apporter mon soutien à M. Tshisekedi pour la présidence du Congo", a déclaré M. Kamerhe lors d'une conférence de presse conjointe ce vendredi 23 novembre avec M. Tshisekedi dans un hôtel de Nairobi.

RFI

En cas de victoire, il choisira Vital Kamerhe comme chef du gouvernement. Puis au bout de cinq ans, ils inverseront les rôles. Donc l’accord couvre une décennie, avec un mandat présidentiel chacun et une primature chacun.

Les deux hommes se sont partagés la carte électorale, le but étant une convergence de voix entre l’UNC, bien implantée dans l’est, et l’UDPS plutôt au centre et à l’ouest.