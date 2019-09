Félix Tshisekedi a nommé les membres du gouvernement

Radio Okapi - 26 août 2019



e Président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de l’ouverture du Forum national sur la vaccination et l’éradication de la poliomyélite en RDC tenu à Kinshasa du 22 au 23/07/2019. Radio Okapi/Photo John Bompengo | Agrandir

Attendue depuis plus de sept mois, la liste des membres du gouvernement de la RDC a été rendue publique lundi 26 août 2019 à l’aube. L’équipe gouvernementale de Sylvestre Ilunga Ilunkamba nommée par le président Félix Tshisekedi est constituée de :

Vice premiers ministres

Vice-premier ministre, ministre de l’intérieur, sécurité et affaires coutumières : Gilbert Kankonde Malamba

Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des sceaux : Celestin Tunda Ya Kasende

Vice-premier ministre, ministre du Budget : Jean Baudoin Mayo Mambeke

Vice-premier ministre, ministre du Plan : Elysée Munembwe Tamukumwe

Vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et travaux publics : Willy Ngoopos Sunzhel

Ministres et ministres

Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères : Mme Marie Tumba Nzeza

Ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration régionale et francophonie : Pépin Guillaume Manjolo Buakila

Ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures : Rubens Mikindo Muhima

Ministre d’Etat, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle : Azarias Ruberwa Manywa

Ministre d’Etat, ministre des Ressources hydrauliques et de l’électricité : Eustache Muhanzi Mubembe

Ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale : Mme Nene Nkulu Ilunga

Ministre d’Etat, ministre l’EPSP: Willy Bakonga Wilima

Ministre d’Etat, ministre du Genre, Famille et Enfant: Mme Béatrice Lomeya Atilite

Ministre d’Etat, ministre de l’Urbanisme et Habitat: Puis Mwabilu Mbayu Mukala

Ministre de la Communication et médias: David Jolino Diwanpovesa Makelele ma-muzingi

Ministres

Ministre de la Défense nationale: Aimé Ngoy Mukena

Ministre de la fonction publique: Yollande Ebongo Bosongo

Ministres des finances: José Sele Yalaghuli

Ministre de l’Economie: Acacia Bandubola Mbongo

Ministre du Porte-feuille: Clément Kuete Nymi Bemuna

Ministre du Commerce Extérieur: Jean-Lucien Bussa Tongba

Ministre des Mines: Willy Kitobo Samsoni

Ministre des PTNTIC: Augustin Kibassa Maliba

Ministre de la Santé: Eteni Longondo

Ministre des droits humains: André Lite Asebea

Ministre de relation avec le Parlement: Déogratias Nkusu Kunzi Bikawa

Ministre de l’environnement: Claude Nyamugabo Bazibuhe

Ministre de transport: Didier Mazengu Mukanzu

Ministre de l’Agriculture: Jean-Joseph Kasonga Mukuta

Ministre de la pêche: Jonathan Bilosuka Wata

Ministre du développement rural: Guy Mikulu Pombo

Ministre des Affaires sociale: Rose Boyata Monkaju

Ministre des actions humanitaires : Steve Mbikayi Mabuluki

Ministre de l’ESU: Thomas Luhaka Losendjola

Ministre de la Recherche Scientifique: José Mpanda Kabangu

Ministre des Affaires foncières: Aimé Sakombi Molendo

Ministre de l’Industrie: Julien Paluku Kahongya

Ministre de la formation professionnelle: John Ntumba Panumankole

Ministre de l’aménagement : Aggée Aje Matembo Toto

Ministre PME: Justin Kalumba Mwana Ngongo

Ministre de la Jeunesse : Eraston Kambale Tsongo

Ministre des sports: Marcel Amos Mbayo Kitenge

Ministre du Tourisme: Bonkulu Zola Yves

Ministre de la Culture: Jean-Marie Lukunji Kikuni

Ministre près le Président de la République: André Kabanda Kana

Ministre près le Premier ministre: Mme Jacqueline Penge Sanganyoi

Ministres délégués

Ministre Auprès du ministre de la Défense: Sylvain Mutombo Kabinga

Ministre Auprès du ministre de l’intérieur: Eyrolles Michel Nvunzi Meya

Ministre Chargée des personnes vivant avec handicape: Mme Irène Esambo Diata

Vice-ministres

Vice-ministre de la Justice: Bernard Takahishe Ngumbi

Vice-ministre de l'Intérieur: Innocent Bokele Walaka

Vice-ministre du Plan: Freddy Kita Bukusu

Vice-ministre du Budget: Félix Momat Kitenge

Vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l’Etranger: Raymond Tchedya Patay

Vice-ministre de la Coopération Internationale et Régionale: Valery Mukasa Mwanabute

Vice-ministre des Hydrocarbures: Moussa Mondo

Vice-ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité: Papy Mpungu Lwamba

Vice-ministre de l'Enseignelent primaire, secondaire et technique: Didier Budimbu Ntubuanga

Vice-ministre Près le Ministres des Finances: Mata M'elanga Junior

Vice-ministre de l’Economie nationale: Didier Lutundula Okito

Vice-ministre des Mines: Alpha Denise Lupetu Tshilumbayi

Vice-ministre de la Santé: Albert Mpeti Biyombo

Vice-ministre de l'Environnement: Jeanne Ilunga Zaina

Vice-ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire: Liliane Banga Lwaboshi

Vice-ministre des Travaux et voies de communication: Jacques Yuma Kipuka

Vice-ministre de la Formation professionnelle: Germain Kambinga Katomba