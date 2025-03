Guerre dans l'Est : le Royaume-Uni suspend son aide financière au Rwanda

Par Radio Okapi | Publié le 26 février 2025



Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni David Lammy | Agrandir

Le Royaume Uni a décidé, mardi 25 février, de suspendre son aide financière directe en faveur du Gouvernement rwandais jusqu’à ce que des progrès significatifs soient réalisés sur le terrain des hostilités dans l’Est de la RDC.

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a fait cette annonce dans un communiqué parvenu le même mardi à Radio Okapi.

Parmi ces décisions, Londres entend également limiter ses activités de promotion commerciale avec le Rwanda.

Le communiqué fait également état de la cessation de sa participation de haut niveau aux événements organisés par le Gouvernement du Rwanda.

Selon le même document, Londres juge inacceptable que Kigali cherche à résoudre ses problèmes militairement.

Cependant, il préconise une solution politique au conflit qui divise la RDC et le Rwanda, et encourage en outre le Gouvernement congolais à s’engager avec le M23 dans le cadre d’un dialogue inclusif.

Le ministre des Affaires étrangères britannique avait, tout à tour, rencontré le week-end dernier, le Président Tshisekedi à Kinshasa et le Président Kagame à Kigali.

Il avait rappelé à ses interlocuteurs la nécessité d’une cessation immédiate des hostilités.

Ce diplomate britannique avait qualifié les récentes offensives du M23 et des Forces de défense rwandaises (FDR), y compris la prise de Goma et de Bukavu, d’une « violation inacceptable » de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la RDC.