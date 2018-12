Felix Thisekedi promet de rétablir la sécurité au Nord-Kivu une fois élu

Radio Okapi - 4 décembre 2018



Felix Tshisekedi et Vital Kamerhe son directeur de campagne à Goma au Nord-Kivu mardi 4 décembre 2018. Radio Okapi/Ph. Bernardin Nyangi | Agrandir

Felix Tshisekedi, candidat à l’élection présidentielle et Vital Kamerhe son directeur de campagne ont promis le rétablissement de la sécurité dans la région de Beni et sur l’ensemble de la province du Nord-Kivu, si M. Tshisekedi est à l’issue du scrutin prévu le 23 décembre 2018.

Selon l’accord politique signé entre les deux leaders, si Felix Tshisekedi est élu président, Vital Kamerhe sera son premier ministre.

« J’ai dit à Felix que le ministre de la Défense que je vais nommer proviendra du Grand-nord pour mettre fin aux tueries aux quotidiens à Beni, à Butembo, en territoire de Masisi. C’est cela notre priorité d’abord », a promis Vital Kamerhe aux nombreux partisans venus les ecouter au stade Afya.

Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont aussi revenus sur leur retrait de l’accord de coalition Lamuka conclu à Genève auquel ils ont renoncé pour créer leur propre coalition dénommé Cap pour le Changement (CACH). Après l’étape de Goma, ils vont poursuivre leur tournée de campagne dans d’autres villes et provinces du Nord et Sud-Kivu.