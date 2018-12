La CENI confirme le début de la campagne électorale à minuit

Radio Okapi - 21 novembre 2018



Corneille Nangaa, président de la commission électorale nationale indépendante (CENI) à Kinshasa, le 09/11/2017. Radio Okapi/Ph. John Bompengo. | Agrandir

Le président de la Commission éélectorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, a officiellement lancé la campagne électorale, qui débute dans la nuit de mercredi à jeudi. Tous les éléments sont bien réunis pour organiser les scrutins présidentiel, législatifs nationaux et provinciaux au 23 décembre, a-t-il assuré au cours de la dernière réunion du Comité de liaison de la CENI avec les mandataires des partis et regroupements politiques ce mercredi 21 novembre au Palais du peuple.

« A partir de cette nuit, à minuit, la campagne sera lancée sur l’ensemble du territoire national, pour les trois scrutins : présidentielle, législatives nationales et provinciales », a annoncé Corneille Nangaa.

Il a fait l’état des lieux du processus électoral, les défis juridiques, politiques, sécuritaires, financiers et logistiques qui ne constituent pas d’obstacle à la tenue de prochains scrutins.

Plus de 40 millions d’électeurs sont attendus à ces scrutins. Sur 105.257 machines à voter, 98.000 sont déjà déployées partout au pays et 22.000 qui restaient sont arrivées mercredi.

Sur le plan logistique et financier, la CENI dit n’avoir pas d’inquiétudes et continue de faire confiance au gouvernement qui s’acquitte de son devoir à ce sujet.

Outre l’argent affecté au processus de la révision du fichier électoral et à l’achat du matériel électoral, le gouvernement a financé l’achat des engins de transport, selon le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba.

« Tout le monde a vu les cent cinquante camions supplémentaires ajoutés aux cent soixante-onze, qui viennent d’arriver à Matadi et qui ont été achetés à Doubaï. En plus de quatre-vingt-dix qui avaient été achetés et les autres [de marque] Kamav qui étaient donnés. Le Gouvernement vient de mettre [à notre disposition] des avions pour nous dépanner dans des zones d’accès difficile », a détaillé M. Kalamba.

La CENI espère que le défi sécuritaire sera rapidement surmonté à Beni pour que les élections se passent dans cette partie Est du pays en toute quiétude.