Moïse Katumbi appelle Felix Tshisekedi et Vital Kamerhe à revenir à la raison

Radio Okapi - 17 novembre 2018



Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moise Katumbi, Adolphe Muzito en réunion le 12/09/2018 à Bruxelles. | Agrandir

Moïse Katumbi appelle Felix Tshisekedi et Vital Kamerhe à revenir à la raison et à s’engager de nouveau dans l’accord de Genève, qui a abouti au choix de Martin Fayulu comme candidat commun de l’opposition. Moïse Katumbi l’a affirmé vendredi 16 novembre à la Radio Okapi.

D’après Moïse Katumbi, le choix de Martin Fayulu est la volonté du peuple congolais d’avoir une opposition unie qui va conduire à une véritable alternance à la tête de l’Etat.

« Nous demandons à nos amis de nous rejoindre, de revenir à la raison, parce que notre combat est de faire gagner le peuple congolais », a-t-il déclaré.

Moïse Katumbi fait partie des cinq leaders de l’opposition congolaise qui se sont réunis jeudi à Bruxelles (Belgique) et ont réaffirmé leur fidélité à l’accord conclu dimanche dernier à Genève (Suisse). Ce texte désigne Martin Fayulu comme candidat commun de l’opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018. Mais, Félix Tshisekedi (UDPS) et Vital Kamerhe (UNC) ont retiré signatures de cet accord, affirmant se plier à la volonté de leurs bases respectives, qui l’ont rejeté.