Elections 2018 : Martin Fayulu à Butembo, la lutte contre l'insécurité parmi ses priorités

Radio Okapi - 6 décembre 2018



Martin Fayulu candidat à l?élection présidentielle 2018 en RDC, lors de la présentation de son programme le 13/09/2018 à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John Bompengo | Agrandir

Martin Fayulu le candidat de la plateforme « Lamuka » à la présidentielle est arrivé par route jeudi 6 décembre dans la ville de Butembo au Nord-Kivu, en provenance de Beni où il a lancé sa campagne électorale.

A partir de Kangote, entrée du Nord-Est de Butembo, une grande foule l’a accompagné jusqu’au rond-point VGH au centre de la ville où il a tenu son meeting.

Martin Fayulu a promis, s’il est élu, de lutter contre l’insécurité, l’analphabétisme et la corruption, d’améliorer l’accès de la population à l’eau potable et à l’électricité, de relancer le tourisme, de créer des emplois et de libérer des prisonniers politiques et permettre le retour au pays des opposants Moïse Katumbi et Mbusa Nyamwisi.

Lors de son passage à Beni, la veille, il avait a réitéré son refus d’utiliser la machine à voter lors des élections du 23 décembre prochain. Il avait aussi de mettre fin à l’insécurité à Beni, une fois élu.

Après Butembo, Martin Fayulu s’est rendu à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu. Des milliers de partisans l’attendaient sur les grandes artères de la ville.

Juste après sa descente de l’avion, il s’est dirigé au stade AFIA où il va tenir son meeting.